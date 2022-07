Daniela Rodrice (@danielarodrice) es la ‘tiktoker’ y empresaria mexicana del momento. A sus cortos 24 años, la originaria de Mazatlán (Sinaloa) logró conquistar las redes sociales, sobre todo TikTok, por sus videos cortos llenos de originales frases como “chica, eres linda” , “ya volvimos, ya volvimos con esta gente loca”, entre otras.

Gracias a su inmensa popularidad alcanzada en las plataformas digitales, Daniela recibió cuatro nominaciones para la edición de este 2022 de los premios MTV Miaw, una de las ceremonias más esperadas por cantantes, streamers e ‘influencers’.

“¡Mana cuatro nominaciones, en mi vida! Para empezar nunca me habían invitado a unos premios y a los primeros premios que voy son con cuatro nominaciones a mí se me hace algo fuera de este mundo, la verdad ni siquiera lo quiero pensar porque lloro muchísimo”, reconoció Rodrice a Infobae.

Daniela Rodrice también exploró su faceta como empresaria e incursionó al mundo del maquillaje. (Imagen: @DanielaRodrice/ Instagram)

Su batalla contra la ansiedad y depresión

En medio de esta exitosa carrera, Daniela es humana y, como tal, tiene sus propias preocupaciones, problemas e inquietudes. A inicios de 2022, Rodrice conmovió a sus millones de seguidores al hablar sobre la ansiedad y depresión con la que vivió desde que era muy pequeña.

“Vivía en un mundo de ansiedad desde que estoy en primaria, yo conozco la ansiedad desde que tengo uso de razón. Yo viví terribles momentos de depresión, terribles momentos de ataques de pánico, problemas alimenticios y demás”, le explicó @danielarodrice a Karla Díaz.

En ese sentido, Rodrice decidió producir videos porque le ayudaba con sus problemas mentales. “Fueron más de once años de vivir en ese pozo, entonces yo empecé a hacer todo esto de la red social para sentir que servía para algo”, mencionó.

Ahora, la figura sinaloense nuevamente se refirió sobre el tema durante los MTV Miaw 2022. Según reveló la ‘influencer’, ella sigue trabajando en el cuidado de su salud mental: “A mí cuando más me estanqué con la ansiedad fue cuando yo dejé de luchar, yo simplemente ya no quería levantarme a hacer algo nuevo y últimamente, al menos estos últimos tres meses, me he agarrado a hacer una cosa que no quiero hacer al día y eso me ha funcionado mucho”.

Quién es Daniela Rodrice

Daniela Rodrice es una de las creadoras de contenido más aclamadas de America Latina. Si bien comenzó armando clips en YouTube hace algún tiempo, saltó a la fama cuando entró a TikTok, en donde la carismática artista suele subir reseñas, consejos de moda y pláticas cotidianas.

A lo largo de su carrera, no ha brinda mucha información de su novio, a quien apoda simplemente como “El Sugar”, pues ella misma confesó que él es 13 años mayor. Aunque comentó que su amada pareja no la mantiene.

Síguenos en nuestras redes sociales: