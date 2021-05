La famosa presentadora de televisión Ellen DeGeneres anunció que su programa de entrevistas, “The Ellen DeGeneres Show”, llegará a su fin en 2022; es decir, tras emitirse su temporada número 19.

En una reciente conversación con The Hollywood Reporter, la presentadora confesó que está en busca de nuevos retos profesionales. “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa, y tan divertido como es, simplemente ya no es un desafío”, declaró.

El programa de Ellen DeGeneres ha sido uno de los más exitosos en el formato de entrevista, al punto de haber inspirado producciones derivadas como “El juego de juegos de Ellen”, “El bailarín enmascarado”, “Juego de lucha familiar” y “La noche más grande de regalos de Ellen”.

Cabe señalar que la decisión de poner fin a “The Ellen DeGeneres Show” no es del todo una sorpresa, ya que su contrato actual finaliza en 2022. Es más, cuando se extendió su contrato en 2019 se decía que planeaba retirarse en ese momento, aunque finalmente renovó por tres años.

“Iba a parar después de la temporada 16. Esa iba a ser mi última temporada y querían firmar por cuatro años más y dije que firmaría tal vez por uno. Decían que no había forma de firmar por uno… Nos decidimos por tres años más y sabía que sería el último. Ese ha sido el plan desde el principio”, señaló DeGeneres a The Hollywood Reporter.

Sobre sus proyectos a futuro, Ellen DeGeneres dijo que le gustaría volver a la actuación y le gustaría participar en alguna película con “un gran papel”. Además, reveló que estará involucrada en la inauguración de su campus de Ruanda.

“Una comedia de situación parece un paseo por el parque en comparación con esto, 180 programas al año. No sé si eso es realmente lo que quiero hacer a continuación, pero películas, seguro. Si hubiera un gran papel, podría hacer eso, lo cual no puedo hacer ahora. Abriré mi campus en Ruanda el próximo año y quiero estar más involucrado con la conservación y todo lo que me importa en lo que respecta al medio ambiente y los animales”, expresó.

