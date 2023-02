Enrique de Sussex se enamoró de Meghan de Sussex desde el principio. El príncipe Harry, de 38 años, habló sobre su relación con su esposa en sus memorias, Spare, publicadas el 10 de enero. La tercera parte del libro comienza con la historia de cómo se conectó por primera vez con Meghan, de 41 años, después de ver su foto mientras navegaba por Instagram en 2016.

Meghan y una amiga en común llamada Violet hicieron un video tonto con un filtro de cara de perro de Snapchat, y el príncipe Harry reveló en sus controvertidas memorias lo primero que pensó cuando el rostro de Meghan apareció en su feed de Instagram: “nunca había visto a nadie tan hermosa”.

El hijo menor de la princesa Diana le pidió a Violet que lo presentara y ella le compartió la cuenta secreta de Instagram de Harry a Meghan. Ella le envió un mensaje primero e inmediatamente conectaron por su amor compartido por África, ya que la página de Harry estaba llena de fotos del continente.

La primera cita de Harry y Meghan

La conversación, que rápidamente se convirtió en texto, comenzó el 1 de julio de 2016, lo que habría sido el 55 cumpleaños de la princesa Diana. Coincidentemente, Meghan estaba en Londres para ver Wimbledon, y dijo que sí cuando Harry le preguntó si le gustaría reunirse antes de volar de regreso a Canadá.

“Genial. Ahora: ¿Dónde encontrarnos? Sugerí mi lugar”, escribió Harry. “¿ Tu casa? ¿En una primera cita? No lo creo”, recordó que le dijo Meghan, a lo que él respondió: “No, no quise decir eso”.

Esta imagen publicada por Netflix muestra al príncipe Harry y Meghan besándose en una escena de un documental. (Foto: AFP).

“Ella no se dio cuenta de que ser miembro de la realeza significaba ser radiactivo, que yo no podía encontrarme en una cafetería o pub”, explicó. Meghan tuvo una idea: Soho House en 76 Dean Street, “su sede cada vez que venía a Londres”, y reservó una mesa para ellos en el club social privado para la noche siguiente.

El 3 de julio de 2016, el príncipe Enrique llegó 30 minutos tarde a su primera cita debido al tráfico. “Con las mejillas rojas, resoplando, sudoroso, con media hora de retraso, corrí al restaurante, a la sala tranquila, y la encontré sentada en un área pequeña en un sofá bajo de terciopelo frente a una mesa de café baja”, recordó. Disculpándose, pidió un Peroni y se sentó a su lado.

¿Qué pasó en el encuentro?

“Llevaba un suéter negro, jeans, tacones. No sabía nada sobre ropa, pero sabía que era elegante. Por otra parte, podía hacer que cualquier cosa se viera elegante”, escribió Harry. “Había visto tantas fotos de ella en sesiones de moda y sets de televisión, todas glamurosas y brillantes, pero aquí estaba ella, en persona, sin lujos, sin filtros... y aún más hermosa. Una belleza de infarto. Estaba intentando procesar esto, luchando por entender lo que estaba sucediendo con mi sistema circulatorio y nervioso, y como resultado mi cerebro no podía manejar más datos. La conversación, las cortesías, el inglés de la reina, todo se convirtió en un desafío”.

Llenando el espacio, Meghan conversó sobre Londres y su trabajo. Un mesero iba y venía para tomar su pedido, “y la conversación realmente comenzó a fluir”.

“La incomodidad inicial desapareció, volvió la calidez de nuestros mensajes de texto. Ambos habíamos tenido primeras citas en las que no había nada de qué hablar, y ahora ambos sentimos esa emoción especial cuando hay mucho de qué hablar, cuando no hay nada. No hay tiempo suficiente para decir todo lo que hay que decir”, escribió el príncipe Harry en Spare. “Pero hablando de tiempo... el nuestro se acabó”, dijo, sorprendido cuando Meghan tuvo que salir corriendo de la cena. Después de un breve abrazo de despedida, “Poof, ella se había ido”.

Harry y Meghan en una foto publicada en su documental. (Foto: Netflix)

“Comparada con ella, Cenicienta era la reina de las largas despedidas”, agregó el príncipe Harry. Meghan se comunicó con Harry por FaceTime más tarde esa noche y fijaron otra cita, acordando volver a encontrarse en Soho House la noche siguiente. Allí, las bromas naturales continuaron, lo que llevó a su primer beso y a una selfie acurrucados, que compartieron en su documental Harry & Meghan. Se volverían a encontrar más tarde ese verano para un viaje de campamento en Botswana.

