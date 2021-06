A inicios de 2020 los duques de Sussex anunciaron su alejamiento de la familia real británica, dejaron Reino Unido y enrumbaron a Estados Unidos junto a su hijo Archie. Con el paso del tiempo no solo llegó su segunda hija Lilibet Diana Mountbatten-Windsor y la polémica entrevista que concedió Enrique de Sussex junto a su esposa Meghan de Sussex , sino que su historia y salida de la realeza ha quedado inmortalizada en una película de Lifetime titulada ‘Meghan and Harry: Escaping the Palace’, ¿qué actores encarnarán al hijo de Diana de Gales y la exactriz de ‘Suits’?

El primer tráiler de la producción fue lanzado el 22 de junio y lleva como descripción “No todos los cuentos de hadas tienen el final perfecto”. Este resume las experiencias de la pareja mientras eran miembros activos de la familia liderada por la reina Isabel II del Reino Unido, el presunto racismo que vivieron y que fue expuesto frente a la entrevistadora estadounidense Oprah Winfrey.

Quién es quién en la película

El príncipe Harry es interpretado por Jordan Dean (32), mientras que Sydney Morton (37) dará vida a Meghan Markle. Los actores reemplazan a Charlie Field y Tiffany Smith, quienes personificaban a la pareja real en ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’ en 2019.

La producción también incluye a Jordan Whalen como el príncipe Guillermo de Cambridge (hermano de Harry); Laura Mitchell como Kate Middleton; Steve Coulter como el príncipe Carlos de Gales; Deborah Ramsay como Camila de Cornualles y Maggie Sullivun como la reina Isabel II del Reino Unido.

En una parte del teaser se puede escuchar a quien encarna a Enrique de Sussex decir “veo que literalmente te persiguen hasta la muerte y no puedo evitarlo” y su esposa le responde “soy la persona que es fuerte y hace las cosas bien. No puedo perderte”.

‘Meghan and Harry: Escaping the Palace’ será la primera película que detalle la salida de los duques de Sussex de la familia real británica, además de cómo se vio afectada la salud mental de la exactriz por todo lo sucedido, el trauma que afrontó el hijo de Diana de Gales tras su muerte y al pequeño Archie Harrison viviendo en California.

“La película detalla las luchas de los nuevos padres y los desafíos únicos de ser parte de la familia real, lo que finalmente llevó a Enrique y Meghan a renunciar a sus lazos reales para forjar una nueva vida en sus propios términos”, se lee en la sinopsis del nuevo filme que Lifetime produce sobre la vida de la pareja. El primero se tituló ‘Becoming Royal’ (2019) y mostró cómo se conocieron, los primeros encuentros, su compromiso y boda real.