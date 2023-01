Si hay algún actor que merece respeto ese es Eric del Castillo, pero desde que se hizo viral un video en el que no reconoció a su hija, Kate, esto no viene ocurriendo. Es por ello que la celebridad mexicana de 88 años habló fuerte y claro para todos aquellos que afirman que padece demencia senil. “Me están matando”, dijo.

Tras la viralización del video que publicó Kate del Castillo, muchos internautas y medios de comunicación aseguraron que el actor mexicano tendría demencia senil por diversos factores que se tejieron al respecto.

Con el objetivo de acabar con los rumores y no se toque más el tema, el primer actor habló con la periodista Jessica Gil, para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, cómo se encuentra.

Eso sí, el actor de 88 años indicó que llevaba varios días enfermo y esto reforzó la teoría que podría padecer dicha enfermedad, pero se encuentra en buen estado de salud y no hay por qué encender las alarmas.

“Mira lo que pasa es que (Kate) nos agarró de sorpresa. Yo venía pensando en otras cosas y pensé que era una sobrina muy parecida de mi mujer. ¡Yo no estoy demente carambas!”, indicó en un principio.

Asimismo, lamentó que se hable mucho sobre su estado de salud y no de la telenovela que acaba de terminar de grabar.

“Me han dicho muchas estupideces que de verdad me da mucho coraje. Me están matando constantemente, que estoy enfermo, que estoy jodido y no es cierto; acabo de terminar una telenovela bastante bien”, finalizó.

