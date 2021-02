Fernanda Castillo y Erik Hayser se encuentran atravesando uno de los momentos más felices de sus vidas. En 2020 anunciaron su compromiso y tuvieron la dicha de convertiste en padres. Los actores se conocieron hace siete años en una función teatral de la obra “Password”; él fue a ver la obra de su amigo y ella fue parte de la puesta escena. Con el tiempo, la pareja se convirtió en una de las favoritas y más estables del mundo del entretenimiento.

Todos conocen la popularidad de Fernanda Castillo, la misma que aumentó a partir de su participación en “El Señor de los cielos”; en la serie interpretó a Mónica Robles, y sus frases se hicieron muy populares entre los seguidores de esta producción. Pero la trayectoria de la actriz es mucho más extensa, pues ha participado en muchos proyectos entre películas, obras de teatro musical, telenovelas mexicanas y hasta doblaje de películas infantiles.

Erik Hayser, en tanto, al igual que su novia y madre de su hijo, se dedica a la actuación. Estudió actuación en el Centro de Formación actoral (CEFAC). Comenzó su carrera actuando en la telenovela de Tv Azteca, “Enamórate” a lado de Martha Higareda y Yahir. Con 40 años de edad, su carrera como actor está consolidada.

Fernanda Castillo y Erik Hayser se encuentran atravesando uno de los momentos más felices de sus vidas (Foto: Instagram/Erik Hayser)

CARRERA COMO ACTOR DE ERIK HAYSER

Ha participado en proyectos como “Soñarás”, “Ángel las alas del amor”, “Mientras haya vida”, “Cambio de vida”, “Alma legal”, “Las Aparicio”, “El Octavo Mandamiento” y “Dulce Amargo”. Además, fue productor y escritor del largometraje “Sin retorno”, en 2009.

Entre sus últimos proyectos actorales están “Los Miserables”, “Camelia la Tejana”, “Caminos de Guanajuato” y la serie de Netflix “Ingobernable”, en donde interpretó a Diego Nava, presidente de México a lado de Kate del Castillo; en la segunda temporada de la serie “Sense8″ y recientemente como protagonista de la serie “El Preso No. 1” de Telemundo.

En el teatro, ha destacado en otras como “La Dalia Negra”, “Encuentro” y “El hombre perfecto”.

En la página web de Erik Hayser, un fragmento de la descripción del actor señala: “Su carrera se ha forjado en producciones que van más allá del entretenimiento, que cuestionan y confrontan a los espectadores. La disciplina, entrega y compromiso que imprime a cada uno de sus proyectos lo han llevado a construir una carrera sólida a nivel nacional e internacional en la televisión, el cine y teatro. Su capacidad para mutar de un personaje a otro sorprende a cada paso”.

Erik Hayser estudió actuación en el Centro de Formación actoral (CEFAC). (Foto: Instagram/Erik Hayser)

ERIK HAYSER EN “OSCURO DESEO” DE NETFLIX

La serie mexicana “Oscuro Deseo” fue una de las producciones originales de Netflix favoritas de los usuarios del gigante de Netflix. Erik Hayser interpreta a Esteban Solares, un investigador que está detrás del crimen que se oculta en la pasional historia de Maite Perroni y Alejandro Speitzer. Hayser definió a su personaje como un lobo solitario. “En la vida no somos ni blancos ni negros, sino todas esas ganas que existen en medio y este personaje me obligó a buscar justo en esas capas en las que yo no me había atrevido a explorar dentro de mí”, contó el actor en una entrevista para El Universal de México.

“Creo que lo que se subraya en todos los personajes de esta serie son estas bajas pasiones y sombras que tiene cada uno, a mí me obligó a descubrir cosas no solamente de trabajo actoral, sino también como persona y el punto de identificación más fuerte que encontré con el personaje es que ambos estamos dispuestos a trabajar día y noche para conseguir lo que queremos”, agregó.

Erik Hayser interpreta a Esteban Solares en la serie mexicana “Oscuro Deseo” (Foto: Netflix)

SU HISTORIA DE AMOR CON FERNANDA CASTILLO

Erik Hayser conoció a Fernanda Castillo en la obra de teatro “Password”, pero no trabajando. Él fue invitado por un amigo y la actriz sí era parte de la puesta en escena. Al verla en el escenario, el actor quedó impactado.

“Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble. Yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, cuando de pronto Fernanda salió al escenario y yo me quedé [haciendo un gesto de admiración] y me pregunté: ‘¿Quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?’”, dijo Hayser a Las Estrellas.

No fue hasta un año después, en el 2014 cuando se volvieron a encontrar, esto ocurrió en Nueva York y desde ese momento fueron inseparables. De hecho, el año pasado, antes de anunciar públicamente que se convertirían en padres, el actor le pidió la mano. Aunque ahora están comprometidos, Fernanda Castillo ha revelado que aún no hay planes de boda.