Ernesto Pimentel habló sobre su estado de salud tras ser diagnosticado con el coronavirus. En la última edición de “El Reventonazo de la Chola”, el conductor apareció en un video para enviar un mensaje a sus seguidores.

La popular ‘Chola Chabuca’ confesó que los miedos le abordaron cuando dio positivo para la COVID-19. Sin embargo, resaltó que él no se ha arriesgado de irresponsable, ya que solo estuvo cumpliendo con su trabajo.

“Para mí la vida nunca ha sido fácil, y no lo es ahora. Me he hecho más de 24 pruebas, he tenido miedo más de una vez, pero pasó salió positivo mi prueba COVID-19. Y ahí vienen todas esas preguntas ¿Si necesitaré una cama UCI? ¿Cómo reaccionará mi sistema inmunológico? ¿Cómo estaré? Yo siempre he sido una persona de fe y fuerte, y con la convicción de que he hecho lo correcto. Yo no me arriesgado, sino porque lo que creo que es venir a trabajar. Amo este programa, lo que comparto con mis compañeros”.

Ernesto Pimentel aseguró que se encuentra estable y pidió a sus seguidores que no bajen la guardia, pues el virus es más contagioso y letal.

“América en un momento me dijo que era como complicado que vaya, pero yo decidió hacerlo. Mis defensas están muy bien. A pesar de todas las restricciones, hoy estamos llevando una cepa más contagiosa, más difícil de sobrellevar. Le pido a todos regular esfuerzos de donde estén para poder enfrentarlo, para poder abrazarnos cuando todo esto pase, para poder celebrar la vida más adelante”, acotó.

“Estoy bien, pero no se dejen engañar cuando les dicen ‘no, no pasa nada si eres asintomático’, no. Tú corazón se acelera, tu respiración no cesa, tus miedos vienen, la angustia se acerca, afecta muchas otras cosas más allá de tu salud tal cual la conocemos. Muchos hablan solo de los pulmones, yo hablo del corazón, la emoción porque todo esto deja huella”, remarcó.

Finalmente, el conductor de “El Reventonazo de la Chola” contó que pasó por varias pruebas duras, pero agradeció el apoyo recibido en estos momentos difíciles para él.

“A lo largo de este año he tenido que enfrentar situaciones muy dolorosas, fracturas y ahí estoy, parado por lo que creo, creo que vale la pena mi trabajo, hacerlo para ustedes y quiero agradecer infinitamente todas las muestras de cariño y afecto que me han brindado a lo largo de esta semana. Espero verlos muy pronto para seguir bailando, para seguir celebrando la vida y enfrentar con esperanza el que nos volvamos a abrazar cuando todo esto pase”, terminó.

