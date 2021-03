A través de su cuenta personal de Facebook, Jaqui Mattos, pareja de Guillermo Chunga ‘Liendrita’, lamentó la muerte del cómico, quien fue asesinado de siete balazos la madrugada de hoy 7 de marzo.

Mattos compartió unos mensajes en el que expresó su amor por el cómico de 23 años, quien deja un pequeño hijo de cuatro años.

“Mi amor, ¿Qué pasó? Esperé que vengas a vernos. Quiero que sepas, una y mil veces más, que te amo y que siempre estarás en mi corazón. Estoy enamorada de ti desde el 2017, que comenzó nuestra historia de amor. Me quedo con tu mejor sonrisa, tu mejor alegría (…) Cuidamos, por favor, te amo y te amaré toda mi vida”, escribió.

Asimismo, la pareja de ‘Liendrita’ prometió cuidar del pequeño hijo que tienen en común. “Cuidaré de tu hijo siempre que Dios me dé larga vida, para que tú te sientas orgulloso de él y de nosotros. Un beso hasta el cielo, amor mío”, acotó.

En los comentarios, sus familiares y amigos le escribieron mensajes de aliento para este momento difícil que le tocó vivir a Jaqui Mattos. “Tendrás el apoyo de los que te queremos”, “Mi más sentido pésame”, “Tus verdaderos amigos estamos contigo gordita, te acompañamos en tu dolor. Muchas fuerzas por ti y por Dominic. Abrazo mi loquita”, son algunas reacciones.

El 22 de febrero, horas después de emitirse el programa de ATV, la hoy viuda de “Liendrita” publicó en su cuenta de Facebook un mensaje a Lucero, la mujer que se presentó en el programa de Andrea Llosa para exigir al cómico que firme a su hijo. Sin embargo, las pruebas de ADN mostradas en el programa de ATV descartaron la paternidad del cómico.

“Me aguanté cada insulto, cada amenaza, cada amenaza a mi hijo, a mi familia. Ahora puedo expresar lo que tanto guardé... si soporté traer al mundo a mi hijo, sus insultos me hicieron más fuerte. La gente que me atacó, que me enviaban a mi chat privado, son más de 500 mensajes, pero hoy ante los ojos de Dios puedo decirles ‘gracias’ porque lo único que pedí fue que yo supiera toda la verdad. Estoy agradecida enormemente contigo y yo procederé con todo porque el daño emocional y psicológicamente está y tú me vas a pagar una reparación civil por todo lo que has causado”, se lee en la publicación.

