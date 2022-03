El exintegrante de ‘Esto es guerra’, Guty Carrera se despidió de ‘Esto es guerra: 10 años’, tras una semana de ser presentado. Cuando todos creía que se quedaría toda la temporada, el modelo peruano tomó sus maletas y regresó a México.

Pero eso no es todo. Guty Carrera confirmó, en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’, que solo tenía una semana de contrato para estar en ‘Esto es guerra: 10 años’, pero señaló que las puertas de ProTV están abiertas para él.

“Ya lo he dicho en mis redes sociales, muchas personas saben, incluido la gente de producción que solo podía estar una semana porque tengo compromisos aquí en México. Ahorita empiezo un programa en MTV, ‘Resistiré’ el 21 de marzo, entonces ya empezamos con las promociones y el programa en sí”, señaló Guty Carreras.

Rodrigo González repreguntó si volvería al reality de América TV. “No sabemos todavía la fecha exacta (de su regreso) porque luego viene otro proyecto más y de ese proyecto no puedo hablar, entonces estamos viendo”.

El conductor de espectáculos insistió: “¿Tienes contrato con EEG en este momento, o no te amarraste?”. A lo que el exchico reality reveló: “No, el acuerdo con ellos era por una semana”.

Y también confirmó que no le pagaron por ser parte de EEG, tal como reveló Alejandra Baigorria: “A mí me ofrecieron un contrato de un año... No hablaré de dinero, pero no me puedo quejar del intercambio que tuvimos. Las puertas de Pro Tv están abiertas para mí... (¿Estará en ‘Maricucha 2′?) Estaría bueno, hay cosas interesantes que se vienen por ahí”.

VIDEO RECOMENDADO

América hoy: Cirujano de Sheyla Rojas se defiende

Cirujano de Sheyla Rojas se defiende https://www.americatv.com.pe/noticias/