Alejandra Baigorria perdió la oportunidad de representar al Perú en “Guerreros México” tras ausentarse a “Esto es guerra” el día viernes 27 de agosto.

La integrante de “Los Combatientes” lloró al enterarse de la noticia y explicó que el motivo de su falta fue por un problema de salud.

“Si la decisión de la producción está tomada es porque tienen sus razones. Yo como empleada tengo que acatar las órdenes. Las respeto, pero no estoy de acuerdo”, expresó la modelo entre lágrimas.

“Yo avisé al productor ejecutivo (su inasistencia). Le avisé porque me sentía muy mal esa tarde, ese día entrené doble porque ando entrenando cada vez más fuerte y más los circuitos de acá para ir a México. Entonces comencé a sentirme muy mal y me fui a dormir... No podía levantarme, no quería comer y me sentía horrible“, explicó.

Pese al discurso de Alejandra, la producción de “Esto es guerra” decidió mantenerse firme en su decisión y la modelo no será considerada para viajar a México por el momento.

null null

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es Guerra”: Conoce la lista de elegidos que competirán en “Guerreros México”

Después de varios días de evaluación a cada uno de los participantes, el tribunal de ‘Esto es Guerra’ decidió convocar a Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría y Karen Dejo, para ir a competir a sus similares de ‘Guerreros México’. No obstante, aún quedan dos cupos para un hombre y una mujer que el tribunal lo decidirá en estos días. (Fuente: América TV)