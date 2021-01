Austin Palao fue retirado de “Esto es guerra” luego que el modelo puso en duda la seguridad de un reto de altura del programa de competencias.

Este episodio se dio luego que ‘El Tribunal’ decidió que Austin, Facundo González y Gino Assereto se enfrentaran en un reto de altura para que ellos elijan su equipo en la nueva temporada de “Esto es guerra”.

Cuando fue el turno de Austin Palao, el competidor estuvo a punto de ganar el reto, pero terminó desprendiéndose en el último segundo. Ello provocó que el modelo se asustara y al momento de bajar, él señaló que nunca volvería a jugar en este tipo de retos.

“Es preciso decir que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible. Sentí que me moría... Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura”, expresó Austin.

Ante esta queja pública, ‘El Tribunal’ tomó la decisión de retirar a Austin Palao del programa juvenil por poner en duda la seguridad de las competencias.

Pese a que los conductores intervinieron para que Palao se quede, ‘El Tribunal’ ya había tomado la decisión de expulsar al modelo. “Le pido por favor que se retire del programa... Usted a mí no me va ha venir a condicionar... Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales”, explicó.

Austin Palao es retirado de “Esto es guerra”

