Un programa cargado de emociones y de incertidumbre se vivió la noche del último miércoles en “Esto es Guerra”. Y es que el Tribunal nuevamente volvió hacer de las suyas para elegir a los equipos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ rumbo a la semifinal.

La primera novedad fue que los ‘combatientes’ apostaron por Ducelia Echevarría, quien por cierto se mostró incómoda al cambiar de camiseta. Incluso, no dudó en enfrentarse al capitán del equipo.

“Son tan indecisos, no que la mejor era Alejandra Baigorria para ti, entonces porque no la elegiste. Me da pena escucharte”, fue lo que le dijo la competidora a Mario Irivarren, quien la eligió en el último minuto.

Ante eso, el líder de los ‘combatientes’ resaltó que la oxapampina estaba camino a convertirse en una de las mejores competidoras del programa. Ella, siempre polémica, lanzó una fuerte advertencia.

“¿Yo me voy a ir a ese equipo? Sí, para desenmascarar a cada uno de ustedes ¿No quieren competir porque les duele el dedo? Pues lo voy a decir. Todo lo voy a decir. Cuando me quieran eliminar, me voy a defender. A mí nadie me callará”, comentó la nueva combatiente hija predilecta de Pozuzo.

El equipo de los ‘combatientes’ hasta el momento queda conformado por Ducelia Echevarría, Pancho Rodríguez y Rafael Cardozo.

Durante la elección de las bases del equipo, Alejandra Baigorria se mostró incómoda, pues se voceó el nombre de Paloma Fiuza, lo que provocaría que ella o Karen Dejo pasen al equipo de los guerreros.

Asimismo, tuvo una confrontación con Rafael Cardozo al sentir que nadie le hacía caso para la elección del nuevo equipo de los ‘combatientes’. “¿Qué hace Rafael allí? No. Se puso solo. No creo”, comentó Alejandra Baigorria muy incómoda al ver que Cardozo se autoeligió.

Sobre los ‘guerreros’

En tanto, los equipos de los ‘guerreros’ aseguraron a sus tres competidores. Entre todos estuvieron de acuerdo en elegir a Patricio Parodi, Paloma Fiuza y Hugo García

En la primera competencia, Gino Aseretto resultó ganador del primer reto extremo, y escogió volver al equipo de los guerreros.

“Nunca debí irme de ese equipo. Había ganado para quedarme en ese equipo. Hoy me toca ganar nuevamente y esta vez para escoger al equipo. Decido por los ‘guerreros’”, comentó la expareja de la conductora muy emocionado por volver.

