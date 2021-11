Ducelia Echevarría se integró al equipo de “Los Combatientes” a pocas semanas de la final de “Esto es guerra”. La modelo ingresó al grupo liderado por Mario Hart entre lágrimas al no sentirse bienvenida.

Según señaló Ducelia, ella se siente decepcionada porque deseaba llegar a la final de la competencia con “Los Guerreros”, donde ella pertenece desde el inicio del programa.

“Mi llanto y todo lo que sufrí fue obviamente porque tenía un compromiso con ‘Los Guerreros’ y las ganas que tenía de llegar a una final con ellos”, expresó para las cámaras del reality.

Ducelia Echevarría llama “manzanas podridas” a ‘Pancho’ Rodríguez y Said Palao

La nueva “Combatiente” también se refirió a ‘Pancho’ Rodríguez y a Said Palao, quienes no la recibieron con los brazos abiertos por no congeniar con la polémica integrante.

“Al final solo me queda ignorar a las personas que intentan dejarme mal porque en realidad ellos son las verdaderas manzanas podridas”, aclaró Echevarría.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo pasó mal momento por comentario de Johanna San Miguel: “¿Quién te asegura que tu relación va a durar?”

Ethel pasó roche al ser troleada por Johanna San Miguel: “¿Quién te asegura que tu relación va a durar?” Video: América Hoy