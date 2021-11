Empezó a jugarse la gran final entre los equipos de “Esto es Guerra” y “Guerreros Puerto Rico”. Los que inauguraron el inmenso circuito fueron Pancho Rodríguez por Perú y Joshua Emil por los de la isla.

El combatiente histórico sufrió un percance durante uno de los tramos del juego y esto fue aprovechado por el competidor boricua, quien tuvo una ventaja por varios minutos.

Sin embargo, la experiencia de Pancho Rodríguez en circuitos largos le jugó una buena pasada y tuvo una asombrosa recuperación al terminar el primer juego de la gran final y acumuló 100 puntos.

Los integrantes del equipo de Esto es guerra celebraron efusivamente el triunfo del popular “Pitbull” y este viernes será el día decisivo para ambos equipos, pues se sabrá cuál de los dos equipos levantará la copa.

Regresó ‘La Patrona’

Alejandra Baigorria retornó en la gran final del duelo entre “Esto es Guerra” y “Guerreros Puerto Rico”. La combatiente histórica ingresó al set en muletas y recibió un romántico beso de Said Palao como bienvenida. Además, legó decidida a alentar a su equipo y conocer a los integrantes boricuas.

“Bienvenidos, Puerto Rico. A ti te quería conocer (José Figueroa). Aquí estoy, Alejandra para los que no me conocen ‘La patrona’, y he venido a ver a mi equipo ganar porque hoy vamos a ganar”, comentó la rubia entre los aplausos de sus compañeros.

