‘El Tribunal’ de “Esto es guerra” anunció que el nuevo formato del programa es Guerreros vs. Combatientes. Tras este comunicado oficial, la mesa de conductores eligió a Patricio Parodi como el nuevo capitán de ‘Los Guerreros’, mientras que Rafael Cardozo se convirtió en el líder de ‘Los Combatientes’.

En medio de este anuncio, varios exintegrantes “Combate” expresaron su desacuerdo con que Cardozo sea el capitán de ‘Los Combatientes’. Tal es el caso de Said Palao, quien expresó su molestia por esta decisión.

“Rafael (Cardozo) debe ganarse la capitanía compitiendo, como lo hizo Patricio Parodi en su momento”, comentó Palao.

Fabio Agostini no se quedó atrás y también dijo estar en desacuerdo con la capitanía del brasileño: “Tenía mucha ilusión de estar en ‘Los Combatientes’ porque comencé en ‘Combate’... yo no quiero estar con este señor porque es el más tóxico que he conocido en mi vida”.

“Esto es guerra”: Johanna San Miguel fue la primera conductora en ser presentada

El jueves 25 de febrero, la actriz Johanna San Miguel fue presentado en “Esto es guerra” como la nueva conductora del reality “Esto es guerra”.

“Diez años desde que comenzó esta aventura espectacular, donde tuve la oportunidad y la suerte de ser una de las pioneras junto a Mathías (Brivio)”, fueron las primeras palabras de San Miguel.

“Me reencuentro con tanta gente que quiero tanto. Ustedes saben lo que significan para mí y cómo los quiero, porque siento que son como hijos”, agregó muy emocionada.

