Gian Piero Díaz utilizó los primeros minutos de “Esto es guerra” para referirse al discurso que dio en el reality luego que Elías Montalvo sufrió un accidente en un reto de altura.

“Lo que nos da alegría y lo que nos hace estar parados aquí nuevamente es que Elías (Montalvo) está bien. A pesar de todo y del terrible accidente, que Elías solo esté con un hinchazón de pie es un milagro, desde todo punto de vista”, expresó el conductor de “EEG” en la reciente edición del programa.

Según explicó el conductor, él solo quiso transmitir tranquilidad a los televidentes por el accidente que se vio en vivo.

“Lo que se vivió en el estudio fue desesperación y confusión. Traté de buscar información de lo que estaba pasando en los exteriores para tratar de decir algo y poder contar algo. Me acerqué a todo el mundo y finalmente lo que yo digo se ve como una especie de teléfono malogrado, pero mi intención siempre fue dar tranquilidad”, señaló.

“Al decir que él (por Elías Montalvo) movía todo lo que tenía que mover, era porque no tenía un daño cervical grave y que hablaba como un loro, era para dejar claro que él estaba consiente después de una caída de ese tipo. Mi intención nunca fue minimizar la terrible caída y el terrible accidente. Si la gente realmente me conoce, sabe perfectamente que me ha dolido mucho ver como un chico y como alguien de los nuestros pasa por un problema de ese tipo porque los adoramos”, sentenció.

Gian Piero Díaz se pronunciaron sobre el accidente del ‘guerrero´ y Tiktoker Elías Montalvo en el reto de altura. El conductor de ‘Esto es Guerra’, indicó que nunca quiso minimizar el accidente y que estaba muy preocupado por el joven competidor. (Fuente: América TV)

A propósito del accidente sufrido en Esto es guerra con Elías Montalvo, no es la primera vez que se identifica riesgo en los juegos. La Sunafil aseguró que ya se encuentra investigando las causas del hecho.