El próximo lunes 6 de setiembre, los integrantes de ‘Esto es guerra’ Perú se enfrentarán al equipo de Guerreros 2021 en tierras aztecas en un duelo que será muy esperado por los seguidores de ambos programas de competencia. Se enfrentarán seis competidores de Perú y seis de México.

De inmediato, los guerreros y combatientes dieron las razones por las que se sienten preparados para competir y ganar. “Se necesita ser hábil, tener actitud y experiencia, las definiciones son maña. A veces se necesita ser pecho frío para algunas cosas, entonces creo que eso nos da a favor”, señaló muy convencido Jota Benz en América Espectáculos.

Por su parte, Patricio Parodi dejó en claro que está más que listo. “Cualquiera representaría bien a nuestro país, sí quisiera ir, sé que el nivel de competencia es altísimo, pero me gustaría estar dentro de esa selección”, señaló el capitán de los guerreros.

“Somos seis y creo que me puedo incluir dentro equipo. Creo que siempre he demostrado que soy uno de los mejores competidores, fui el mejor competidor en muchas ocasiones”, dijo Said Palao.

Mientras que entre las mujeres salió, Ducelia Echevarria para reconocer que ella puede ser una de las representantes de EEG en México. “Yo encantada de ir. Yo con todas las que me pongan soy super competitiva y siempre doy mi 100%, al equipo que me vayan a poner voy a dar mi 300% y si la tengo que romper lo hago, si tengo que regresar destruida lo hago”, agregó.

Los Guerreros dan sus razones para enfrentar a rivales mexicanos

Mientras que Karen Dejo aseguró que todo el equipo irá a México con la mentalidad positiva para ganar y Rosángela Espinoza señaló que el equipo necesita garra y ella la tiene.

Los que reconocieron que no podrían competir en México fueron Angie Arizaga y Mario Irivarren debido a las lesiones que tienen. “No estoy en condiciones de ir a México, mi hombro no me lo permite, sería una locura, volvería en partes”, dijo el combatiente.

“Como fundadora de ‘Esto es guerra’ sé todas las mañas, todas las cositas para poder competir, aparte soy una buena porrista. Siendo realistas queremos ir con los mejores, con los que compitan bien... A mí los nueve años me pasan factura”, agregó Angie Arizaga.

