Este lunes 21 de diciembre se realizó la gran final del reality “Esto es guerra” y el equipo de ‘Los Guerreros’ se convirtió en el ganador de la temporada 2020.

En este programa de infarto, ‘Los Guerreros’ y ‘Los Combatientes’ se enfrentaron en difíciles circuitos, pero solo uno pudo llevarse a casa la ansiada copa del triunfo.

La responsable de dar la campanada final fue Alejandra Baigorria tras derrotar a Ducelia Echevarría, integrante de ‘Los Combatientes’.

La responsable de dar las medallas y la copa a los integrantes de ‘Los Guerreros’ fue la conductora Jazmín Pinedo, quien dedicó unas palabras al equipo ganador de la temporada.

“¡Gracias ‘Guerreros’! Es imposible no emocionarse. Alejandra eres lo máximo, la luchaste hasta la final. No saben la emoción que me hacen sentir, soy una fanática de ustedes”, expresó Pinedo.

A diferencia de otras finales, los integrantes tuvieron que celebrar tomando en cuenta las medidas de bioseguridad por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

