La conductora del reality ‘Esto es guerra’, María Pía Copello y su compañera Johanna San Miguel protagonizaron un breve intercambio de palabras durante el programa de competencia debido a que a los combatientes les pareció sospechoso que los guerreros estuvieran perdiendo un reto por el que se jugaban elegir entre Luciana Fuster y Micheille Soifer.

Todo ocurrió cuando los combatientes iban cuatro puntos, mientras los guerreros solo tenían dos puntos. Rafael Cardozo reclamó a Patricio Parodi por no querer elegir entre la cantante y su actual pareja. Luego intervino María Pia Copello:

“Imagino que los guerreros quieren seguir haciendo puntos, digo por qué cómo vamos cuatro a uno”, dijo María Pía. A lo que Johanna preguntó: “¿Tú también piensas como Rafael?”.

“Así como dices que tienes un equipo muy fuerte, me parece muy extraño que vayamos cuatro a uno, muy fácil nos están dejando”, replicó Copello.

Pero Johanna San Miguel no se quedó callada y aclaró: “No han ganado por distancia, que han sucedió, como el gancho, la rueda... Como hace tiempo no estás aquí”.

Frase que molestó a María Pía Copello: “Eso no tiene nada que ver. Se están agarrando de eso varias veces, diciéndome, como yo no estoy hace un montón de tiempo, no sé las reglas, el ‘Guacho’ cambió”.

