En la reciente edición de “Esto es Guerra”, Johanna San Miguel expresó su sorpresa ante la ausencia de su compañero en la conducción, Gian Piero Díaz.

“Me encuentro en el set de Esto es Guerra y lo que ha pasado es que estoy sola. No está Piero, de verdad, no entiendo nada. Normalmente la producción siempre baja a marcarnos una pauta, hoy no bajaron, no me dijeron en ningún momento que Piero no iba a estar aquí, y que yo iba estar aquí sin saber qué está pasando. Me siento perdida”, dijo la conductora del reality. “El Tribunal me puede explicar qué está pasando acá”, añadió

Ante este escenario, el Tribunal anunció que un nuevo miembro se sumaría a la conducción. “A inicios de año yo puse cuatro camionetas y aún faltan salir dos más. El día de hoy usted conocerá a su nueva dupla, no quiero que le haga malas caras”, enfatizó la voz en off.

Minutos más tarde, María Pía Copello apareció en el set y fue presentada como la nueva compañera de Johanna. La influencer se mostró muy emocionada de volver al programa que condujo hace unos años a atrás y aseguró que extrañaba mucho su casa. “Cómo están todos, qué gusto verlos, de verdad”, dijo emocionada Copello.

Por su parte, Johanna San Miguel no dudó en darle la bienvenida al reality, no sin antes aclarar que entre ellas no existían diferencias.

Regreso de María Pía Copello a "Esto es guerra"

