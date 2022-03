María Pía Copello estaría pensando seriamente dejar la conducción de “Esto es Guerra” por culpa de Johanna San Miguel y lo dejó en claro en a reciente edición del reality, tras sostener un tenso cruce de palabras con su compañera.

Todo ocurrió luego que Gino Assereto insistiera en que la lesión de Patricio Parodi no es real y la recordada ‘Queca’ soltara un polémico comentario. “Anda a calmar a tus combatientes... O sea... Felizmente está de pasada” dijo casi murmurando.

“Lo mismo digo, felizmente estoy de pasada y ¿quién vendrá Johanna San Miguel?”, comentó María Pía al tiempo que la ‘Mamá Leona’ trató de rectificarse: “Lo digo por Gino no por ti, porque él ha venido a reemplazar al ‘Activador’ y él lo sabe”

“No te preocupes... Ya falta poco para que yo les diga bye bye (...) Lo he sentido muy dentro de mi corazón que tu quieres que yo me vaya del programa”, sentenció Pía frente al asombro de Johanna, quien le aclaró que no se refirió a ella.

“Oye... ¡No me hagas hablar!”, le dijo muy seria y en tono amenazante Johanna San Miguel a María Pía Copello; sin embargo, minutos después ambas bromearon con lo ocurrido. “Lo he sentido directo al corazón”, dijo la excompañera de Timoteo a lo que la actriz respondió: “Ven que te voy a sacar el puñal”.

