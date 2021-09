“Esto es guerra” presentó una edición más tras el accidente que protagonizó Elías Montalvo en un reto de altura. Ahora, el reality apuesta por competencias más “lights”, donde se incluyó tortazos en el programa en vivo.

En una de estas pruebas, la producción del programa hizo que Mario Hart compita con su esposa Korina Rivadeneira, pero no se imaginaron las consecuencias de ponerlos a competir.

Resulta que Mario le ganó a Korina para en la mencionada prueba y el piloto tenía que tirarle un tortazo a su esposa, pero ella no se dejó.

La modelo venezolana estiró sus manos y le tiró un tortazo a su esposo, pese a que ella había perdido: “Ya estamos a mano porque me la debías. ¿Quién se levanta todas las noches para cambiarle el pañal a la bebé?”.

Mario Hart no se quedó de brazos cruzados y como parte de la competencia, el integrante de “Los Combatientes” le tiró un tortazo a la madre de su hija.

Korina no aceptó que su propio esposo le haya tirado un tortazo e indicó que quería una revancha: “No me importa amorcito, tú crees que me duele que me hayas manchado el cabello, pero no. ¿Si quieres nos vamos a una revancha?”.

En medio de esta revancha, Mario Hart y Korina Rivadeneira protagonizaron un divertido momento y terminaron en el piso.

