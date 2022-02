Pancho Rodríguez tuvo un enlace en vivo con el programa “Amor y Fuego” desde Chile. En comunicación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el exintegrante de “Esto es guerra” se refirió al impedimento que tiene para ingresar al Perú tras incumplir las normas de bioseguridad en medio de la pandemia.

El chileno indicó que en medio de su problema, el productor Peter Fajardo sí se comunicó con él para brindarle apoyo, pero los directivos del reality marcaron distancia.

“La única persona, hablando de jefes, que me llamó fue Peter, que le agradezco mucho. Mostró mucha preocupación y me brindó su apoyo completamente. Pero de ahí hacia arriba, nadie me ha escrito”, reveló.

El mejor competidor de “Esto es guerra 2021″ señaló que no tomaron medidas para apoyarlo, excepto la llamada telefónica que recibió por parte de Peter Fajardo.

“Yo sentí muy sincera su preocupación, me dijo ‘Pancho, por favor, lo que necesites no dudes en llamarme’. Ese fue Peter, le agradecí mucho... No, no, no han hecho nada de eso, pero tampoco es la responsabilidad de ellos... En ese sentido, no han hecho nada, eh, pero yo estoy ahora en una posición que no puedo reclamarle nada a alguien”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Presentación de Johanna San Miguel en “Esto es guerra”