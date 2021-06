Pancho Rodríguez volvió a la competencia en el reality ‘Esto es guerra’, tras ser retirado del espacio televisivo por participar en la fiesta de la salsera Yahaira Plasencia incumpliendo las normas establecidas para controlar el número de contagios por la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país.

A su regreso, Pancho reflexionó sobre su comportamiento, en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’. Aclaró que aún mantiene una estrecha amistad con la salsera y que tuvieron comunicación tras el escándalo vivido.

“Con Yahaira sí tenemos una linda amistad. Ella está ahora enfocada en su música al mil por ciento y en su familia. Ella es así, su vida es sus sueños, su música y su familia”, señaló Pancho Rodríguez.

Antes de que Yahaira y Pancho sean retirados del programa corrió el rumor sobre un posible romance entre ambos, sin embargo, él aseguró que solo son amigos: “(¿Hay una relación?) No, somos muy buenos amigos, hay muchísimo cariño y muchísimo respeto”, dijo.

Mea culpa

Pancho Rodríguez hizo un mea culpa sobre su comportamiento en plena crisis sanitaria y confesó que estuvo deprimido, pero que prefirió renovar sus energías y salir adelante.

“Después de que pasó todo esto estuve abajo y dije: ‘Me quedo acá con pena, con tristeza y quien sabe cuándo salga o me levanto y a renovar energías y pensamientos’... Nunca antes me había sentido así porque no soy una persona que suele cometer indisciplina en mi vida. Incluso, leí mensajes de gente que yo sabía que eran mis fans y me decían: ‘Que decepción’”, señaló apenado el combatiente.

