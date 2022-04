“Esto es guerra” alista casting a nivel nacional y la primera convocatoria se realizará en Tarapoto. Los postulantes podrán asistir a esta prueba desde el lunes 2 de mayo hasta el jueves 5 en la discoteca Papi Point.

A pocos días de este casting, Patricio Parodi envió un mensaje a los postulantes: “Como consejo les puedo decir que sean una persona desenvuelta, reales y que sean ustedes mismos. Sino sabes bailar, no te esfuerces por querer bailar bien. Creo que cada uno tiene su gracia”.

“Si saben algo de competencia, deben de mostrarlo, pero hay que prepararse. Si eres una persona deportista, no quiere decir que no te vayas a equivocar. A todos nos sacaron de algún lado y a mí me sacaron de una discoteca. ¿Quién sabe, te pueden cambiar la vida?”, añadió.

Casting de Esto es Guerra

“EEG” decidió lanzar este casting en todo el país como parte de la celebración por los 10 años del reality de competencia, que -desde su estreno- ha liderado en su horario y es el programa en vivo más visto de la televisión nacional.

Recordemos que los ‘Guerreros’ emblemáticos como Rafael Cardozo, Michelle Soifer, Said Palao, Hugo García, Patricio Parodi han compartido sus testimonios de cómo llegaron al reality y cómo ser parte del mismo les cambió la vida.

VIDEO RECOMENDADO

El descargo de Aldo Miyashiro tras ‘ampay´

Aldo Miyashiro reapareció en la televisión tras 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz emitido por el programa de Magaly Medina. El conductor de 'La banda del chino' se pronunció al respecto y pidió perdón públicamente por traicionar su confianza. "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" afirmó Miyashiro. (Fuente: América TV) "Nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida"