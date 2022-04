La última edición del programa “Esto es guerra” vivió un tenso momento cuando María Pia Copello y Johanna San Miguel volvieron a enfrentarse. La conductora del equipo de los ‘combatientes’ tuvo una dura crítica y calificó de “pésima actriz” a la exPataclaun.

El hecho sucedió durante una pausa de la competencia, cuando María Pía increpó a la producción por permitir que Johanna San Miguel esté sentada mientras ella alentaba a los ‘combatientes’ de pie.

Acto seguido, San Miguel no tuvo mejor idea que imitar a María Pía para intentar que pierda el control; sin embargo, nadie esperaba la reacción de la exanimadora infantil, quien no tuvo reparos en lanzar una dura crítica a la carrera artística de la “mamá leona”.

“Así no hago yo, ah. Qué pésima actriz eres. ¿Lo dije o lo pensé? Mil disculpas”, dijo María Pía, provocando la risa de todos en el set de ‘Esto es guerra’. Como era de esperarse, este comentario generó una rápida reacción de su compañera de conducción.

Johanna San Miguel se acercó a María Pía para pedirle que le repita en la cara lo que había dicho, a lo que la ‘combatiente’ no tuvo reparos en reiterarlo. “Eres una magnifica actriz, pero cuando me imitas a mí no te sale”, precisó.

El hecho no pasó a mayores, pero luego de algunos minutos las bromas sobre este comentario no se hicieron esperar. Incluso Johanna reafirmó que jamás le habían dicho algo parecido sobre su rol como actriz.

VIDEO RECOMENDADO

María Pía Copello ironiza con la edad de Johanna San Miguel

Las conductoras del reality volvieron a sostener un intercambio de palabras luego que los “Guerreros” ganaran un punto, aparentemente de forma irregular debido a un error de la producción. (Fuente: América TV)