Se vivió un tenso momento en el set de “Esto es guerra” luego que Rafael Cardozo regañó a ‘Cachaza’ por hacerle muecas ante las decisiones que tomaba en el reality.

“Carol Reali (‘Cachaza’) por qué me haces muecas todo el tiempo. ¿Tú tienes algún problema con mi decisión?”, fue el duro comentario del brasileño en pleno programa en vivo.

‘Cachaza’ no se quedó callada y se defendió a su manera: “Tú piensas una cosa y yo pienso otra. Mi corazón es ‘Cobra’ porque yo nunca me fui de ‘Esto es guerra’ y nadie lo cambiará”.

Cardozo insistió en su “llamada de atención” y le recalcó a su pareja que necesita de su respaldo en las decisiones que tome en el reality.

“Solo le pido a la futura señora Cardozo que no me haga muecas porque es mi decisión. Yo tengo que cambiar cosas aquí y solo lo puedo hacer del lado de ‘Los Combatientes’. Yo soy ‘Guerrero’ hasta la muerte, pero no estamos de acuerdo”, sentenció el brasileño.

Johanna San Miguel fue presentada como la conductora de “Esto es guerra”

Actriz peruana fue presentada como la conductora de la nueva temporada de “Esto es guerra”, reality que celebra 10 años en la pantalla chica.

Johanna San Miguel se mostró emocionada por ser convocada por la producción para ser parte del aniversario del reality y recalcó que esta temporada será diferente.

“Diez años desde que comenzó esta aventura espectacular, donde tuve la oportunidad y la suerte de ser una de las pioneras junto a Mathías (Brivio)”, fueron las primeras palabras de Johanna San Miguel.

“Me reencuentro con tanta gente que quiero tanto. Ustedes saben lo que significan para mí y cómo los quiero, porque siento que son como hijos”, añadió.

