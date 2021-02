Rosángela Espinoza protagonizó un tenso momento en la reciente edición de “Esto es guerra”. La modelo fue parte de una competencia que consistía en mojarse y ello no fue del agrado de la participante, quien se dirigió al equipo que lidera el programa para dar su queja pública.

“No entiendo por qué me mandan y me sientan ahí (por la prueba de agua). Número uno, yo no estoy lesionada y número dos, ayer he tenido una competencia de baile junto con Paloma (Fiuza) y me duele todo el cuerpo”, expresó muy molesta.

“Justo ahora me acabo de golpear sin querer y no entiendo, acaso me están castigando de esa manera. Yo doy todo, vengo todos los días y la producción me dice que debo estar ahí”, añadió.

Ante este reclamo, el conductor Gian Piero Díaz habló en nombre de la producción y explicó que Rosángela Espinoza fue tomada en cuenta para la competencia de agua porque las otras integrantes estaban preparándose para un reto de TikTok, donde ella no iba a ser participante.

“Hoy día hay un reto de tiktokers y tú no estás dentro del grupo. En este caso, tú no te tienes que peinarte y no necesitas ningún tipo de producción”, sentenció el presentador de “Esto es guerra”.

Recientemente, Rosángela Espinoza protagonizó un tenso momento con la conductora Rebeca Escribens por un reto de Tik Tok, la modelo señaló que la presentadora no fue profesional como jurado de la mencionada competencia.

