Rosángela Espinoza fue eliminada de “Esto es guerra” en la reciente edición del reality juvenil. Ante esta situación, la modelo recurrió a sus redes sociales para pronunciarse al respecto y dirigirse a sus fans.

A través de un video en Instagram, la influencer señaló que tomó su eliminación de manera madura y que no lloró.

“Ya finalizó esto y hay que tomando de la mejor manera y más madura. ¿Llorar? Llorar no. Ya lo sentía y ya lo sabía. Me siento tranquila y ahora a enfocarme en mis proyectos y sé que me irá muy bien con la bendición de Dios”, expresó.

“Estoy muy agradecida mi gente por su gran cariño y estoy tranquila”, añadió ‘La chica selfie’ de 32 años.

Este martes 12 de octubre se vivió una etapa de eliminación en el programa “Esto es guerra”. Si bien el lunes eran 8 los sentenciados, tras ganar las competencias del día, el equipo de los ‘Combatientes’ salvó a varios participantes.

Solo 4 integrantes de “Esto es guerra” corrieron el riesgo de irse del programa: Mario Irivarren, Patricio Parodi, Rosángela Espinoza y Alejandro Pino fueron los sentenciados. ‘La chica selfie’ no recibió el respaldo de sus compañeros de reality y fue eliminada.

Rosángela Espinoza eliminada de EEG

