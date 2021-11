A doce programas de la gran final de “Esto es guerra”, el participante Said Palao fue suspendido del reality juvenil por faltarle el respeto a un miembro de la producción.

Resulta que Said no toleró que el juez de una competencia le cobrara una falta y el combatiente lo empujó en pleno programa en vivo.

Ante esta agresión, ‘El Tribunal’ pidió la palabra para suspender al novio de Alejandra Baigorria: “El señor Said Palao queda suspendido el día de hoy. No quiero que nadie hable porque no voy a escuchar a nadie. Las imágenes son claras”.

“Si usted no sabe respetar a los jueces, esto se terminó. No quiero escuchar a nadie, quiero los micrófonos totalmente apagados”, agregó.

Said no puso resistencia y se retiró del set de televisión sin decir alguna palabra. El conductor Gian Piero Díaz quiso defender al modelo, pero ‘El Tribunal’ no aceptó disculpa alguna.

“Sea lo que sea, nada justifica esa reacción. El juez marca, termina el juego y él (por Said Palao) puede hablar”, sentenció.

Said Palao es suspendido de EEG

