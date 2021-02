Yahaira Plasencia no pudo ocultar su incomodidad cuando, en la última edición de “Esto es Guerra”, le preguntaron sobre Jefferson Farfán. La salsera cambió la expresión de su rostro al mencionar al futbolista luego de que Yaco Eskenazi le consultara quien era “el 10 de la selección, el mejor de todos” en plena competencia en el reality.

En declaraciones para las cámaras de “América Espectáculos”, la intérprete de “Ulala” señaló que no tiene ningún problema con el delantero, con quien mantuvo una relación hace un par de años y con quien se le ha vinculado hasta mediados de 2020, pero sí la tomaron de sorpresa con la pregunta.

“Prefiero no hablar, ese tema ya está cerrado, yo le deseo todo lo mejor. Ya estoy acostumbrada, obviamente en el juego no me lo esperé (que le pregunten por él), porque en el tiempo que estoy en EEG nunca me han molestado, pero es parte ‘de’”, manifestó inicialmente.

“igual me impresioné y por eso me quedé como que (pasmada)… No lo esperaba en realidad, pero nada en mala onda (la forma cómo reaccionó)... Siempre me preguntan por él y normal, estoy acostumbrada… Fresh, es algo que ya pasó y normal”, agregó la cantante.

Sobre una posible reconciliación entre ‘La Foquita’ y Melissa Klug indicó: ”No tengo nada qué decir… Yo no opino de terceros, opino de mí, de mi vida, de mis proyectos, de terceras personas no opino”. Asimismo, sobre que Farfán pueda iniciar una nueva relación aseguró: “Ese ya no es mi tema, ni mi problema. Yo me fijo en mi vida, en la de mi familia, en la gente que quiero, que amo, de terceros prefiero no hablar porque después lo toman a mal”.

