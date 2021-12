El programa ‘América hoy’ despidió el 2021 con una gala de premios llamados ‘Hércules de Oro’. Entre las curiosas categorías, estuvo la ‘Lágrima del Año’ en la que estuvo nominada Allison Pastor, Florcita Polo, Giuseppe Benignini, más conocido como el ‘Principito’ y Ethel Pozo.

Sin duda el llanto más comentado fue el de Ethel Pozo cuando Melissa Paredes reconoció que su relación con Rodrigo Cuba había terminado.

Por eso, la producción del programa decidió otorgarle a Ethel Pozo el galardón a ‘La lágrima del Año’. Además, recordaron que lloró al declarar que estaba enamorada de su actual novio, Julián Alexander y cuando él la sorprendió al conectarse vía Internet para saludarle por su cumpleaños.

Tras ser premiada, Ethel Pozo aseguró que sus lágrimas son espontáneas y explicó que desde que ingresó a la televisión ha llorado porque es muy sensible.

“Yo he llorado desde los 5 años que tengo en televisión he llorado, solo que en el día que pasó lo de Melissa y el Gato tomó más repercusión que otro día. (El premio) Lo recibo con mucho cariño porque las emociones no se pueden controlar ni contener, deben salir, gracias por la oportunidad”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

