Janet Barboza y Ethel Pozo no se aguantaron más y arremetieron contra Melissa Paredes por sus constantes negativas a la invitación que le hacen para que visite el set de “América Hoy”, programa del que fue conductora hasta finales del año pasado.

Esto ocurrió luego que se emitieran en el magazine unas declaraciones de la participante de “El Gran Show”. “No creo (que vaya al programa) He visto ahí que dicen que quieren que les aclara unas cosas, ¿qué les voy a aclarar? ¿a quién? ¿qué serán? No entiendo”, dijo.

“¿Y a dónde las mandas a las conductoras? Al mercado (¿A las tres?) A Brunella no, la dejan ahí, a las otras dos ‘ñiñas’... A Christian también lo mandan lejos... ¡Ah, no! Creo que a él no, pero igual sí porque siempre se porta mal... A Edson y a Brunella los dejan”, manifestó.

Esto no le cayó en gracia a la ‘Rulitos’, quien este sábado será jurando VIP en “El Gran Show”, reality donde Paredes compite. “Yo solo espero que mañana yo tenga la oportunidad aunque sea de (hablar) 30 segundos porque me siento aludida, porque cada que le ponen el micrófono tiene palabras descorteses para conmigo. Yo no soy ninguna niña yo soy una conductora de televisión”, indicó.

La hija de Gisela Valcárcel tampoco se quedó callada y le respondió a su excompañera: “A mí me cae en gracia (lo que dice Melissa) (...) Si tú quieres que no estemos Janet y yo, yo feliz nuevamente me voy a hacer un enlace al mercado, al zoológico, me voy a ayudar, a hacer obras sociales... Yo tampoco quisiera estar aquí en el set si es que ella viene”.

Y agregó: “Yo quisiera decirle al público que yo jamás voy a ser doble cara, no le puedo a sonreír a alguien que no quiero. No puedo, no es que no me de la gana, porque me parece (que suena) muy agresivo, simplemente no me une nada a Melissa Paredes y si me dicen que tengo que estar con ella en un programa simplemente preferiría irme al enlace, no soy hipócrita”.

Melissa Paredes volverá a ver a Janet Barboza

