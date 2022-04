Este lunes 4 de abril, “América Hoy” contó con una edición especial en la que hicieron seguimiento a los acontecimientos que vienen sucediendo en diversas partes de nuestro país debido al paro de transportistas, que se viene dando por el alza del precio del combustible, entre otras demandas.

Ethel Pozo se solidarizó con la población y manifestó que entendía su pedido, pues también está sorprendida con el alza de precios. Incluso, reveló que la producción del matutino tuvo que cambiar su menú para su secuencia de comida, pues el pollo o carne están muy elevados y comprende que no es la mejor opción para las madres de familia.

“El pueblo quiere hechos, ya no es factible seguir con el alza de todos los alimentos de la canasta básica. El día de hoy teníamos programado un menú, pero ha sido una edición especial porque cuando hay que reír, reímos, pero cuando hay este tipo de noticias no podemos ser ajenos”, dijo.

En esa línea, explicó que el menú seria unas croquetas de arverjas con mollejitas guisadas. “Económica y nutritiva”, puntualizó.

“Estamos viendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país, no solo la gasolina, sino los alimentos, entonces cómo podemos sobrellevar esto. Incluso nosotros, en un programa que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque no les puedo presentar una receta de pollo porque ¿quién puede comprar el pollo? No puedo, impensable, ¿carne? ¿Quién la va a comprar?. La receta de hoy es croquetas con mollejitas”, arremetió.

