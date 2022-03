En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros luego que revelara que está en contra de los concursos de belleza.

El comentario de la hija de Gisela Valcárcel se dio cuando comentaban sobre la polémica que se ha generado en el “Miss Perú: La Pre” luego que exparticipantes denunciaran un presunto favoritismo en la elección de las finalistas.

“Tú has ido a los concursos”, preguntó Edson Dávila a su compañera, quien tajantemente respondió: “No estoy de acuerdo que a niñas se les exponga por quien es la más bonita, quién es la de mejor cuerpo”

“Yo estoy en desacuerdo con todos esos concursos. Yo siempre he creído que las mujeres valemos por lo que tenemos en el corazón y aquí en el cerebro, cultivado con los estudios y los pilares, pero entiendo que hay gente que le guste”, señaló.

En otro momento, Ethel Pozo manifestó que no entendía cómo “a tan corta edad, a los 14 años” se exponía a las jóvenes en shorts en los desfiles.

Por su parte, Janet Barboza se sinceró y dijo que prefería no pronunciarse sobre el tema debido a Alondra Huarac, una de las finalistas del “Miss Perú: La Pre”, es hermana de su hija Antonella.

“Ustedes saben que es una situación para mí que no es fácil, no voy a ser objetiva. Alondrita es la hermana de mi hija Antonella. Yo la conozco desde que nació, con mi hija se ven constantemente, se aman. Yo adoro a Alondra, lo que yo diga de ella seguro serán cosas buenas y hará que salga ventaja de las otras concursantes por eso yo prefiero no opinar”, comentó.

