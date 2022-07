Ethel Pozo realizó un video de TikTok para explicar los motivos que la llevan a usar extensiones. Según explicó la presentadora del programa “América Hoy”, ella tiene poco cabello desde que tiene uso de razón.

La hija de Gisela Valcárcel indicó que usa extensiones para tener más volumen en su cabellera y que solo los usa para grabar sus programas de televisión.

“No me está faltando cabello, lo que pasa realmente es que nunca lo he tenido. Lo que ustedes ven aquí (se agarra la cabeza) son extensiones y me los pongo para el programa de televisión. Es algo que uso siempre”, explicó.

“Nunca he tenido pelo, ni a los 10, ni a los 15. Realmente, la herencia por parte de abuela es tener poco cabello y muy delgado”, añadió.

Finalmente, Ethel Pozo reveló que ella decidió raparle el cabello a sus hijas cuando eran bebés para que ellas no tengan el mismo “problema” con su cabellera.

“Cambié eso sabiamente con mis hijas. Entonces a mis hijas sí las rapé y las rapé hasta el año y medio. Les crecía y yo las rapaba. Ahora ellas tienen un cabello increíble”, indicó.