Ethel Pozo continúa demostrando que está más enamorada que nunca. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la conductora de televisión le dedicó un emotivo mensaje a su novio Julián Alexander, quien hace poco le pidió la mano.

“Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes!!! Incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento (a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora”, escribió la hija de Gisela Valcárcel.

La conductora de “América Hoy” también se animó a revelar cómo fue la primera cita con el productor de televisión, con quien se casará el próximo año, según reveló a los reporteros de “Magaly TV: La Firme”.

“Cuando conocí a Julian, les prometo que desde el minuto 1 en el que me subí a su camioneta (me invitó a cenar en la primera cita) sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. (…) sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida”, acotó.

Ethel Pozo también reveló una extraña coincidencia en sus vidas, y que es que ambos vivieron en la misma vivienda ubicada en Santa Clara pero en diferentes años. “Julian y yo teníamos muchas cosas en común, hasta habíamos vivido en la misma casa solo que en distintas épocas”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo muestra anillo de compromiso

Ethel Pozo muestra anillo de compromiso