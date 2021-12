Florcita Polo se pronunció sobre las imágenes difundidas el último lunes 20 de diciembre en “Magaly TV: La Firme”, donde vemos a Néstor Villanueva bebiendo licor junto a un grupo de amigos en Chancay, mientras ella se encontraba trabajando.

“Estamos distanciados. Lo que pase con él, si quedamos bien como amigos, eso va a quedar entre nosotros, no voy a decir absolutamente nada”, dijo Flor a las cámaras de “América Hoy”.

Además, la hija de Susy Díaz confirmó que hasta el momento no ha conversado sobre el tema con Néstor Villanueva. “No, no he hablado con él porque estoy full con muchas cosas, encima de mi trabajo, ya después hablaremos, pero eso es algo ya mío que no voy a comentar”, explicó.

Después de presentar las imágenes, Ethel Pozo y Janet Barboza revelaron que Florcita Polo sabía que iban a salir las imágenes del ampay de Néstor y confesaron que la vieron muy afectada.

“Voy a hacer una infidencia aquí, ayer grabamos una cosita aquí con Florcita y se sabía que estas imágenes iban a salir. Yo la veía muy pendiente del celular, no soy muy chismosa, pero Mariella Zanetti se acercó a ella y estaba muy afectada. Ayer sí la vi afectadísima, estaba con el celular todo el rato como si alguien le dijera cosas y tratara de sonreír”, dijo Ethel Pozo.

“Estaba en otra, ella estaba resquebrajada, se ve en las imágenes porque después de la grabación, se acerca nuestro reportero y le pregunta lo que ustedes acaban de ver. Pueden ver que evidentemente para Flor Polo las imágenes de Néstor haciendo vida de soltero le cayó como un balde de agua”, resaltó por su parte Janet Barboza.

Declaraciones de Flor Polo sobre Néstor Villanueva https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

América Hoy: mira aquí la sorprendente evolución artística de Yahaira Plasencia

La salsera fue la invitada estelar del nuevo espacio conducido por Ethel Pozo y recordó todo el camino que recorrió para convertirse en cantante. null