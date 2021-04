La noche del último lunes, Gisela Valcárcel emocionó a sus miles de seguidores de Instagram tras anunciar su pronto regreso a la pantalla chica, luego de un año de para debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Mi corazón está… agradecido”, fue el corto mensaje que escribió Gisela junto a un video promocional donde se anuncia su retorno. La figura de televisión no brindó más detalles al respecto.

La noticia no solo emocionó a los seguidores de Valcárcel, sino también a su hija Ethel Pozo, quien en la edición de este martes de “América Hoy” se tomó unos minutos para expresar su emoción por el retorno de su mamá a la pantalla chica.

“Lo que todo el Perú quería, tras un año de para, mi madre, todos los sábados estará nuevamente... Por fin, vuelve, no estábamos completos los sábados, los sábados no eran los mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto...”, dijo.

“El gran show le ha cambiado la vida a muchos talentos peruanos, cada vez que alguien pisa esa pista de baile, su vida cambia”, agregó.

Por otro lado, Nicola Porcella, quien estuvo como invitado en el set de “América Hoy”, dio a entender que quisiera ser parte del nuevo programa de Gisela.

“Ayer vi el anuncio de que un programa de baile regresa, ya le di like a la publicación”. Luego, añadió: “Yo le mostraba en México a la gente que esto se hacía todos los sábados y se sorprendían”.

