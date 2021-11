Janet Barboza y Ethel Pozo se tomaron unos minutos de “América Hoy” para referirse al divorcio de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes. Sin embargo, la conversación se volvió tensa cuando la popular ‘rulitos’ le recordó a la hija de Gisela Valcárcel que la modelo había aclarado que no son de su circulo cercano.

“Un final triste, un final doloroso, ha sido un divorcio bastante rápido, veíamos al ‘Gato’ Cuba acompañado de su papá y de su hermano, él dice que no guarda luto, que no hay ningún luto que guardar”, dijo en un inicio Janet Barboza.

“A mí siempre me va a dar mucha pena comentar este tema porque yo los he conocido como pareja, ya todo el Perú lo sabe, me es difícil verlos separados, pero le deseo la mejor suerte del mundo a ‘Gato’ Cuba, y con Melissa seguimos siendo amigas, hemos hablado dice que está tranquila, que siente que ha culminado una etapa”, dijo por su parte la conductora de “América Hoy” previo a ser interrumpida por Edson Dávila, quien consultó: “Perdón, Ethel le preguntas a (Melissa Paredes) por qué ya no sigue a la señora Janet Barboza”.

Ethel se mostró sorprendida y dejó entrever que el motivo por el que Melissa decidió no seguir a Janet en redes sociales es por la forma en la que la conductora la entrevisto cuando se difundió el ampay que protagonizó con Anthony Aranda.

“¿De verdad no sabes por qué?”, respondió inmediatamente Ethel Pozo. “Después de la cantidad de preguntas y la arrastrada que le metiste acá”, acotó Mariella Zanetti, quien estaba como invitada en el set.

“Yo creo que cuando uno da amor recibe amor, yo creo que uno puede ser objetiva, puede decir que esto está mal”, acotó Ethel Pozo, pero fue interrumpida por Barboza: “Tú te sentías una gran amiga de Melissa y ella dijo que no estabas en su círculo”

“No, Janet, no, nunca dijo eso, lo que ella explicó es que nosotras no somos amigas de su infancia, nosotros hablamos todos los días por teléfono. Mis mejores amigas son mis amigas de colegio. Lo que se ha vendido no es la realidad de lo que ha pasado”, aclaró Ethel Pozo notoriamente incómoda.

