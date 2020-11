El actor comediante Eugenio Bartilotti , quien interpretó al ‘Doc’ en “El señor de los cielo”, relató en una entrevista el terrible accidente que sufrió hace cuatro meses, y no solo eso, sino que contó que viene recibiendo ayuda de sus compañeros del medio. Aun así, confesó que el dinero no alcanza para cubrir los gastos de todas las cirugías a las que debe someterse para recuperar su movilidad.

Eugenio Bartilotti contó que al abrir un viejo ventanal en su casa, en Querétaro, México, debido al esfuerzo y las malas condiciones que tenía la ventada, cedió y fue entonces que cayó desde un segundo piso. “Caí arriba de una mesa de herrería, de estas que ponen en las terrazas, no me golpee la cabeza. Caí con el hombro, la cadera, me rompí las costillas, la mesa se rompió, toda una película”, relató el comediante.

“Me caí desde casi 7 metros de altura y me rompí las costillas, los discos de la columna; yo ya tenía una lesión desde hace mucho en la cadera pero se agravó por la caída”, contó. Desde entonces ha venido recibiendo la ayuda de varios de sus compañeros. Recientemente la actriz mexicana Fernanda Castillo, compañera de Bartilotti en “El señor de los cielos”, ha pedido la colaboración de todos sus seguidores de Instagram para ayudar a costear los gastos de las operaciones.

El actor cayó de un segundo piso y no cuenta con los recursos para pagar todas las cirugías que necesita (Foto: Instagram/Eugenio Bartilotti)

¿CUÁLES SON LAS CIRUGÍAS QUE LE DEBEN PRACTICAR A EUGENIO BARTILOTTI?

Según contó Fernanda Castillo, el actor debe realizarse cuatro importantes cirugías: cadera, columna, rodilla y hombro; para así poder recuperar la movilidad que perdió hace 4 meses, pero desafortunadamente no cuenta con el dinero para ello.

“Barti es mi amigo desde que empecé en esta carrera y me ha dado los consejos más importantes de mi vida. Siempre echándole ganas y dando lo mejor para los demás. Hoy Barti necesita ayuda después de un accidente que lo dejó necesitando varias cirugías que no puede pagar”, comenzó explicando la inolvidable Mónica Robles de “El señor de los cielos”.

Eugenio Bartilotti necesita ayuda y sus amigos y colegas han iniciado una campaña para ayudarlo (Foto: Instagram)

La actriz invitó a sus seguidores a sumarse a esta causa para que su amigo y compañero pueda tener salud de nuevo. “Yo voy a hacer todo lo que pueda por nuestro amigo, pero esta invitación es, si has visto el trabajo de Eugenio en cine, teatro o tele y te ha sacado una risa o tal vez te ha hecho llorar o simplemente eres de las personas que saben que todo en el universo vuelve si lo das con amor aunque sea a un desconocido, a que te sumes a esta ayuda para que Eugenio Bartilotti pueda tener salud de nuevo”, pidió la actriz por medio de su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que tras este fuerte accidente en el que pudo haber perdido la vida, compañeros del medio, como Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina, Amaranta Ruíz, Fernanda Castillo, Raúl Méndez, Sylvia Pasquel, además de Alberto Estrella, lo han apoyado económicamente. Sin embargo, el camino a su recuperación aun es largo, y costoso, por lo que se viene realizando una colecta para él.

Eugenio Bartilotti contó que al abrir un viejo ventanal en su casa, en Querétaro, México, debido al esfuerzo y las malas condiciones que tenía la ventada, cedió y fue entonces que cayó desde un segundo piso (Foto: Instagram/Eugenio Bartilotti)

