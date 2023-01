No cuba duda que la ‘tiradera’ de Shakira contra Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, puesto que la compositora colombiana no tuvo reparos en revelar algunos pasajes íntimos en su relación con el exjugador de Barcelona y de paso atacar a Clara Chía, con quien su expareja le habría sido infiel. Ante ello, Eugenio Derbez, fiel a su estilo, bromeó que Federica P. Luche le habría advertido que si llega a ‘sacar los pies del plato’ considerará hacer una sesión con el productor Bizarrap.

A través de su cuenta en Instagram, Eugenio Derbez, conocido por su papel de ‘Ludovico’ en la Familia P.Luche, subió una divertida imagen editada en la que se utilizó para promocionar BZRP Music Sessions #53, con Bizarrap y Shakira.

Lo curioso de esta imagen es que no aparece la compositora colombiana, quien “sepultó” a Piqué el pasado 11 de enero sino a Federica P.Luche, quien le habría advertido que haría una sesión si le sigue los pasos al exjugador de Barcelona.

“Mensaje que recibí de Federica: “Cuidadito Pique-te de garrapata. Si no quieres que la próxima sesión de Bizarrap sea conmigo”, se lee en el pie de la divertida instantánea, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Tras “exhibir” a Federica, la actriz Consuelo Duval no tardó mucho en comentar la foto y volver a dejarle claro lo que le pasará si opta por serle infiel. “Ludovico, ya me exhibiste ácaro de colchón de paso! Y cuidadito gusano porque no tela acabas”, escribió.

Lo que sí es cierto es que la ‘tiradera’ de Shakira en colaboración de Bizarrap sigue posicionándose como lo más escuchado en Latinoamérica y, hasta la fecha, suma más de 120 millones de visualizaciones en YouTube.

¿Cuánto dinero “factura” Shakira con sus canciones contra Piqué?

