Las batallas de “La Voz Perú” han permitido que cada coach cuente con una ayuda. Tal es el caso de Eva Ayllón y Christian Yaipén, quienes se han mostrado bastante unidos en el programa.

El líder del Grupo 5 ha sorprendido a más de uno con las apreciaciones que ha tenido sobre las voces de las participantes que llegaban al equipo de la cantante.

Es así que Ayllón no dudó en sugerir que Yaipén sea un coach en la siguiente temporada. El hecho se dio durante la batalla de Ciané Siverio y Thony Valencia, el miércoles 21 de julio.

Ante la batalla, Yaipén dio su comentario e inmediatamente Ayllón respondió la ayuda, pero hizo un pedido más a la producción.

“Me ha ayudado mucho. No es por nada, a mí no me tienen por qué hacer caso, pero creo que, de tener la oportunidad de estar en La Voz, este señor (Christian Yaipén) debería estar en una silla”, comentó.

No es la primera vez que Yaipén es considerado para ser coach. Desde el inicio de las batallas, las redes sociales hacían un llamado para que el cantante de cumbia logre ser entrenador en la próxima temporada.

