Eva Bracamonte se convertirá en madre por primera vez. La conocida figura dio a conocer la noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un emotivo texto en el que contó que ya tiene el nombre para su bebé.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen, donde Bracamonte y su pareja están recostados sobre el piso y muestran una foto de la ecografía de su futuro bebé.

“Por fin puedo contarles el motivo de mi desaparición de los últimos meses. Estaba ocupada creando esta maravilla. Obviamente, no íbamos a tomarnos la típica foto cursi del besito, la panza y la ecografía, pero no se dejen engañar. Franca es la bebé más buscada, esperada y amada del universo y nosotros estamos alucinados de haber creado un ser humano juntos”, escribió en las primeas líneas.

La autora de “Más allá del muro” comentó que está viviendo su embarazo con mucha consciencia; sin embargo, reveló que no “han sido meses fáciles”.

“Estoy viviendo este proceso de la única forma que sé: con mucha consciencia. Estoy aprendiendo cosas y entendiendo la vida desde nuevas perspectivas que antes no existían para mí, es un proceso muy muy muy loco a todo nivel. No han sido meses fáciles (ya les contaré), y me ha sorprendido y sigue sorprendiendo cómo hemos romantizado el embarazo”, contó.

Finalmente, Eva Bracamonte anunció que compartirá sus nuevos aprendizajes con sus seguidores de las redes sociales. “Espero que esta noticia les haya alegrado un poquito estos días tan raros y llenos de incertidumbre y que tengan ganas de acompañarme en este nuevo viaje”, puntualizó.

