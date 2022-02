La nueva temporada de “Esto es guerra” comenzó el lunes 21 de febrero y Fabio Agostini fue presentado como una de las integrantes oficiales.

El español dijo estar emocionado por regresar al reality juvenil, donde se reencontró con Jossmery Toledo, con quien tuvo una pelea mediática.

“Me encanta estar aquí de nuevo. Estoy sorprendido de estar aquí porque no me lo esperaba. Veo muchas caras conocidas y me gusta la gente que hay por aquí. Esta temporada se viene con mucha guerra”, recalcó el polémico español.

Por otro lado, Agostini se animó en opinar sobre el reciente ingreso de Rafael Cardozo a “Esto es guerra”: “(¿La entrada de Rafael Cardozo?) Nefasto. ¿Histórico de qué? Hay muchos chicos aquí que yo aprecio mucho, pero que venga aquí Rafael Cardozo, ¿para qué vino? Yo no tengo ningún problema con nadie. De hecho, por si no lo saben, la última vez a mi me eliminaron por su voto y eso a mi me molestó en su momento aunque hayan pasado dos años. Igual perdono, pero no olvido”.

¿Qué pasó con “Esto es Habacilar”?

El programa conducido por Johanna San Miguel y Roger Del Águila llegó a su final el viernes 11 de febrero. El espacio de entretenimiento no recibió la buena aceptación del público y duró menos de dos meses en las pantallas de América TV.

“El programa fue creado con mucho cariño. Este programa sale del aire el día de hoy porque la próxima semana preparamos todo para el regreso de ‘Esto es Guerra’. Gracias a todos porque le hemos puesto alma, corazón y vida. Hemos liderado este horario todos los días luchándola, divirtiéndonos, premiando al público, y eso es la misión del programa, el que ustedes la pasen bien”, dijo la conductora Johanna San Miguel en el último programa de “Esto es Habacilar”.

“Hemos dado todo nuestro amor y cariño, hemos tratado de llevar un poco de alegría y también por qué no un poco de dinero a las casas que estamos sufriendo tantos problemas”, añadió Roger Del Águila.

