Varios minutos de tensión se vivieron en la reciente edición del programa “Esto es Guerra” durante el juego ‘salto al vacío’. Fabio Agostini sufrió un ataque de pánico en pleno reto de altura y no logró darle el punto a su equipo.

El juego se desarrollaba con normalidad hasta que el modelo español llegó a la cima del juego inflable y se quedó paralizado producto del miedo.

“No puedo hermano, quiero ver que alguien lo haga primero. No puedo, no puedo, yo peso mucho y me da un poco de respeto ese juego”, se le escuchó al integrante de los ‘Guerreros’ mientras Johanna San Miguel intentaba persuadirlo para que se lance al vacío.

Fabio Agostini entró en un estado de miedo que empezó a lanzar groserías en vivo. “Me cagu* loco. Necesito un paracaídas que esto está alto hermano. Me cagu*, lo iba a hacer de golpe y me asusté. Parece un cuarto piso”, se le oye decir.

En otro momento, el hermano de Bruno Agostini puso en tela de juicio la seguridad de este juego, por lo que finalmente decide no seguir participando.

“Parece que le falta aire a eso (juego inflable). Hace tres años lo hacía, pero ahora me asusté. ¿Y la línea de vida? Yo sé que me voy a romper la espalda. Si lo veo a alguien a hacerlo primero, me animo. No puedo”, agregó.

