En la segunda fecha de la final de “Esto es Guerra”, Facundo González explicó detalles de la lesión que tiene en su rodilla, la cual podría hacer que pierda la oportunidad de levantar la copa de esta temporada.

El argentino no pierde las esperanzas de estar en la gran final del reality, y adelantó que buscará la opinión de especialistas para decidir si debe o no participar en las distintas competencias extremas.

“Justamente mañana voy a ver a un especialista en rodillas que me va a decir qué es lo que tengo. (…) Yo trato de no hablarlo mucho porque quiero competir. El otro día probé y hay movimientos que sí puedo hacer y otros que no, estaba subiendo la escalera y sentí un hincón que me mata, no puedo mentir”, lamentó el integrante de los “Combatientes”.

Si bien recordó que ha competido en condiciones similares, Facundo señaló que esta vez si busca cuidar su salud. “Yo he competido con fiebre, desgarrado pero la rodilla es algo delicado. Sí me duele y sí me frustra porque estaba en un gran momento, pero creo que la salud es más importante. No quiero romperme tampoco”, añadió.

Según explicó, el primer médico al que visitó le dijo que tenía un esguince leve, sin embargo, cree que este diagnóstico no es el correcto, pues el dolor que siente es intenso. “Esto a mí me duele, me molesta, me hinca y me fastidia”, lamentó.

Al respecto, Gian Piero Díaz lamentó esta situación, pero le recordó que mañana a primera hora deberá informar sobre su diagnóstico. Esto para que Mario Hart pueda buscar su reemplazo para la final de la competencia, en caso los médicos le recomienden guardar reposo.

Recordemos que “Guerreros” y “Combatientes” se medirán en diversos duelos durante estos días antes enfrentarse en la gran final programada para el viernes 17 de diciembre.

