Hoy martes 8 de junio la jornada de la farándula local estuvo marcada por buenas noticias. Sobre todo porque la conductora Katia Condos fue la responsable de anunciar que su esposo Federico Salazar venció al COVID-19.

La presentadora recurrió a sus redes sociales para anunciar que el padre de sus hijos salió de alta y compartió un emotivo video del preciso instante en que el conductor de “Cuarto Poder” dejó el hospital.

El clip fue acompañado con la frase “Sí se pudo, Fede” y con fotografías de la pareja dándose un fuerte abrazo tras las duras semanas que pasaron alejados.

Erick Osores regresó a la conducción tras vencer al COVID-19

El periodista Erick Osores, quien recientemente fue dado de alta de la Villa Panamericana tras superar la COVID-19, regresó a la pantalla chica en su bloque habitual de la edición matutina de “América Noticias”.

Tras no presentar complicaciones derivadas del virus, el presentador deportivo fue dado de alta el pasado 3 de junio, y el último lunes 7 de junio reapareció al frente del bloque deportivo.

Además, Osores fue el responsable de conducir la previa del Perú vs. Ecuador, enfrentamiento futbolístico que se vivió este martes 8 de junio y que pudo ser visto bajo la señal de América TV.

El presentador se mostró muy entusiasmado por la victoria de la selección peruana y compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se mostró feliz de compartir junto a sus colegas.

‘Pancho’ Rodríguez y Facundo González regresaron a “Esto es guerra”

Tras ser suspendidos de “Esto es guerra” por asistir a la fiesta de cumpleaños de la salsera Yahaira Plasencia en el distrito de Cieneguilla en el mes de abril, los modelos ‘Pancho’ Rodríguez y Facundo González regresaron a “Esto es guerra” para retomar sus responsabilidades en el reality.

Los competidores decidieron enviar un mensaje de reflexión a su seguidores antes de enfrentarse en un circuito extremo. ‘El Tribunal’, la máxima autoridad del programa de entretenimiento, aseguró que será la última oportunidad que le dará a los competidores.

“Uno no puede estar toda la vida pidiendo perdón, sin embargo, es necesario hablarle a los fans y a la gente que confia en cada uno de nosotros, no solo como programa sino como persona. Cometimos un error, espero que el error haya servido de ejemplo para que la gente no lo cometa. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y ahora solo buena conducta para ustedes, como siempre”, comentó ‘Pancho’ para conseguir el perdón de su público.

Estos fueron algunos de los temas más destacados de la farándula local en la jornada de hoy martes 8 de junio.

