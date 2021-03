Mientras los reyes Felipe VI de España y Letizia Ortiz realizan su primer viaje oficial al extranjero desde que se inició la pandemia de coronavirus, un personaje del pasado volvió a aparecer para dar explosivas declaraciones siguiendo los pasos de Meghan de Sussex quien contó cómo eran sus días en el palacio de Buckingham y dentro de la Familia Real británica. Esta vez, la noruega Eva Sannum relató sus experiencias y detalles desconocidos del tiempo que duró su noviazgo con el heredero de la corona española y soltó la frase: “me alegro de no haberme convertido en reina”.

Hace más de 20 años ellos mantuvieron una relación y en una reciente entrevista al diario noruego ‘Aftenposten’ no dudó en asegurar que se siente identificada con la esposa de Enrique de Sussex tras escuchar sus confesiones con Oprah Winfrey.

“Pensé que todo lo que hacía podía ser una portada en un periódico o revista española, no me hurgaba la nariz y pensaba hasta en lo que tiraba a la basura. Volverse tan increíblemente consciente de sí mismo, no es saludable (...) decidí desde el principio no mirar nunca a las cámaras de los paparazzi. No quería que nadie pensara que agradecía que me fotografiaran. Por un tiempo, hasta me planteé usar la misma ropa todos los días”, confesó sobre el tiempo que fue pareja de Felipe de Borbón.

La modelo Eva Sannum y Felipe VI de España se conocieron en 1996 y su relación terminó en el año 2001. Tres años después, él se casó con la periodista Letizia Ortiz.

“La gente probablemente pensó que me perdí una vida entre yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones (...) Me identifico con Meghan Markle, con venir de algo completamente diferente para formar parte de una familia tan especial, Pero como muchos han señalado: tal vez Harry debería haberle informado sobre eso”, agregó.

Motivación para hablar tantos años después

Eva Sannum recordó que mientras fue pareja de Felipe, nadie le dio un consejo sobre cómo comportarse y dio a entender en la entrevista que fue ella quien terminó la relación y que debió haberse pronunciado ante los periodistas para contar la verdad.

“Tal vez fui un poco terca allí, quizás debería haber hecho una declaración. Porque dio la impresión de que me habían excluido de la Casa Real española. Y eso no es cierto”, reveló.

La exmodelo también agregó que en esa época empezó a escribir un diario. “- ¿Escribiste un diario de esa época? -Sí, hasta que Felipe me aconsejó que no lo hiciera. -¿Por qué no? -Porque tenía miedo de que le robaran los diarios”.

Mientras daba la entrevista a ‘Aftenposten’, Sannum precisó que “llevo muchos años intentando no dar la impresión de que estoy usando esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que ‘hablo’ de mi pasado con la prensa y el príncipe, o que doy una entrevista porque extraño ser el centro de atención”.

Contó también que le habían ofrecido “alrededor de 300.000 coronas (30.000 euros en 2001)” por hablar, pero siempre había rechazado cualquier oferta hasta ahora: “La motivación para que comparta algunos detalles de mi experiencia con la familia real y la prensa es porque constituye la base de mi compromiso con la ética de la prensa y los medios”, pues ahora tiene una agencia de comunicación.

Actualmente Eva Sannum vive feliz con su pareja en Oslo y sus dos hijos, de diez y trece años.