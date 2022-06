Andrés Hurtado se tomó unos minutos de la reciente edición de “Porque hoy es sábado con Andrés” para explicar a los televidentes los motivos por los que él prefiere no celebrar el Día del Padre.

La figura de Panamericana Televisión considera que el Día del Padre o el Día de la Madre se celebra todos los días.

“Yo te voy a decir de lo que pienso del Día del Padre. A mí no me interesa ni el Día del Padre ni el Día de la Madre, ni los cumpleaños. El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Amistad es todos los días. Todos los días”, comentó en un inicio.

En esa línea, el padre de las influencers Josetty y Gennesis Hurtado reveló que pasará solo el Día del Padre. “Yo por ejemplo la paso solo como un perro tirado, simplemente me voy a levantar. El Día del Padre son todos los días de nuestra vida, yo no lo voy a desear nada a nadie, no me interesa”, agregó.

“Acá estamos con usted”, dijo su co-animador. A lo que Andrés respondió: “Me lo dices porque estamos en el programa, acaso vas a ir a decirme mañana Feliz Día”.

